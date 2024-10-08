Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Ekim 2024 18:32
Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans

merhabalar. Uzaktan uygun fiyatlı tezsiz lisans yapabileceğim üniversite önerisi olan var mı? Bölüm cok önemli değil amacım sadece yl diploması almak


rdvnq7
Aday Memur
08 Ekim 2024 19:11
Konya teknik üniversitesinden uzak dur. Çok zorladılar.

Nergis3467
Aday Memur
08 Ekim 2024 19:12
ucuzuna denk gelmedim hocam, fiyatlar yüksek epey

banty
Aday Memur
08 Ekim 2024 19:34

KTÜ uygun

Toplam 3 mesaj

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