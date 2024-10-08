Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Ekim 2024 19:11
KTB 1629 personel Arkeolog ve müze araştırmacısı

Merhabalar Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı kapsamında Arkeolog ve müze araştırmacısı pozisyonlarında göreve başlayan oldu mu?

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