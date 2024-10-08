Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ekim 2024 19:40
Batıdan batıya

Arkadaşlar 1. Şarkı yaptım gelecek yıl 6 yıl olan Muğla'da sürem doluyor batıdan batıya gitmek istiyorum tercih zamanı geldiğinde nasıl tercih yapacağım normal tercih gibi mi yoksa ayrı bir yer var mı batıdan batı için yada dilekçe vs. komple doğu batı mı açılıyor yoksa tercih ekranında ve tercih yaparken sadece batı mı yapacağım yoksa karışık mı yazacağım

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