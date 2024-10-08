Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ekim 2024 19:58
İcra katipliğinden kültür bakanlığına geçiş

Kadrolu icra katibi olarak görev yapmaktayım. Kültür bakanlığının boş bir kadrosuna başvurmayı düşünüyorum. Onay verilmesi muhtemel olarak görüş aldım. Katip olarak görev yaptığım için düz memurluğa geçiş aşamasında bir sorun ortaya çıkar mı ? Kültür Bakanlığının onay vermesi halinde Adalet bakanlığı muvafakat konusunda nasıl bir tutum sergiler ? Bilgisine ve Tecrübesine ihtiyaç duyduğum değerli forum üyeleri bu konuda beni aydınlatırsa çok memnun olurum.

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