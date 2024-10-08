Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Ekim 2024 20:05
Bedelli Askerlik
İyi akşamlar herkese memuriyet içinde yapılan bedelli askerliği memuriyetten nasıl saydırılıyor . yapan var mı

iyaf
Aday Memur
08 Ekim 2024 21:27
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KNY46
Aday Memur
08 Ekim 2024 21:56

İyi akşamlar ben yaptım da hepi topu bir ay zaten neyini nereye saydiracaksin ki ?? Ne amaçla saydir

Toplam 2 mesaj

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