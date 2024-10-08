Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ekim 2024 20:45
Banka promosyonu

Banka promosyonu ne zaman yatacak en son 2022 de yatmış ve ne kadar olacak bilen var mı


umtblc
Aday Memur
08 Ekim 2024 20:51

en son 2022 de yatmış dediğine göre yenisin galiba :) soruna gelecek olursa 2025 kasımında yenilecek diye biliyorum. daha önce konu açılmıltı bu konuda. linki bırakıyorum burdn okuyabilirsin yazılanları

https://forum.memurlar.net/konu/2571226/2025-banka-promosyonu.html

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