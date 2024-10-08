Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ekim 2024 20:54
Askerlikte emsale takılmak

Merhabalar ;2011 kasım - 2013 şubat arasında (15 ay) askerlik hizmetini tamamladım .haziran 2013 yılında önlisansı bitirdim 2019 aralık ayında tekniker (ths) olarak memur oldum. . 08.2024 tarihinde kamu yönetimi lisans bölümünü bitirdim. İntibak için idareye verdim. Derece kademem 7/1 di , 7/2 oldu fakat daha önce sayılmış olan askerliğimi emsal altı diyerek derece kademeye dahil etmediklerini bildirdiler. Lisans bitirmeden önce sayılan askerliğim lisans bitirdikten sonra nasıl emsal altı kalıyor ve kademe dereceye etki etmiyor bilgisi olan var mıdır ? Şimdiden teşekkürler.


Niypar
Şube Müdürü
08 Ekim 2024 21:40

Şu an 7/2 mi öyleyse askerlik sayılmış ayla belki fark kalmış olabilir 2008-2009 15 ay askerlik 2018 sonu memurluk başlangıç 2022 lisans tamamlama şu an 7/2 benim

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