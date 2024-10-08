sözleşmeli personel müdür vekilliği yapabilir mi?

arkadaşlar herkese merhabalar, kolaylıklar diliyorum. ben yaklaşık bir yıldır sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayım. yakın zamanda ilçe müdürü vekili olarak süresiz görevlendirileceğimin duyumunu aldım böyle bir şey mümkün olabilir mi? ya da bu görevi almamak için neler yapabilirim. müdür vekilliği yapacak yeterlilikte değilim.

arkadaşlar herkese merhabalar, kolaylıklar diliyorum. ben yaklaşık bir yıldır sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayım. yakın zamanda ilçe müdürü vekili olarak süresiz görevlendirileceğimin duyumunu aldım böyle bir şey mümkün olabilir mi? ya da bu görevi almamak için neler yapabilirim. müdür vekilliği yapacak yeterlilikte değilim.