Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Ekim 2024 21:24
Doçent atamalarında juri oluşturuluyor mu?

Merhabalar. Ben yeni docent oldum ve bir yerde çalışmıyorum. Yakinda atamam gerçekleşecek. Dr. Öğr. Üyesi kadrosu atamalarında olduğu gibi juri olusturulacak mi?


ahmettdemr
Daire Başkanı
08 Ekim 2024 22:00

evet sizden konuyla ilgili profesör listesi istenecek. sonrasında dosyanız ve üniversitenin atama kriterleri o listedeki profesörlere gönderilecek. atama kriterlerini sağlayıp sağlamadığınız hakkında rapor yazacaklar. rapora göre de atamanız gerçekleşecek.

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