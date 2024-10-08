Abimin borcu sana kapırmı

Abim yaklaşık 11 sene önce öldü ölürken eşinden boşanmış bulunuyordu. yetişkin 2 tane çocuğu var. borclanmid hacze düşmüş çocukları reddi miras vermiş. Varlık sirketi satın almış bu borcu ve bana mesaj cekti yasal mirasçınız abiniz öldü tarafımıza temlik edilen bocunu ödemek için bizi arayın diyor borcunuzu yapilandiralim dediler. sizce bu borç bana gerçekten kalabilirmi. ortak bir evimiz ortak bir işimiz veya aracımız yok. kefil de olmadım

Abim yaklaşık 11 sene önce öldü ölürken eşinden boşanmış bulunuyordu. yetişkin 2 tane çocuğu var. borclanmid hacze düşmüş çocukları reddi miras vermiş. Varlık sirketi satın almış bu borcu ve bana mesaj cekti yasal mirasçınız abiniz öldü tarafımıza temlik edilen bocunu ödemek için bizi arayın diyor borcunuzu yapilandiralim dediler. sizce bu borç bana gerçekten kalabilirmi. ortak bir evimiz ortak bir işimiz veya aracımız yok. kefil de olmadım