Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ekim 2024 21:31
Abimin borcu sana kapırmı
Abim yaklaşık 11 sene önce öldü ölürken eşinden boşanmış bulunuyordu. yetişkin 2 tane çocuğu var. borclanmid hacze düşmüş çocukları reddi miras vermiş. Varlık sirketi satın almış bu borcu ve bana mesaj cekti yasal mirasçınız abiniz öldü tarafımıza temlik edilen bocunu ödemek için bizi arayın diyor borcunuzu yapilandiralim dediler. sizce bu borç bana gerçekten kalabilirmi. ortak bir evimiz ortak bir işimiz veya aracımız yok. kefil de olmadım

Berkem1176
Memur
08 Ekim 2024 21:32
pardon Abimin İcra borcu bana kalirmi diyecektim başlıkta

umtblc
Aday Memur
08 Ekim 2024 21:48

öncelikle başınız sağolsun. yanlış bilmiyorsam reddi miras yapılmamışsa kaç kardeş anne baba varsa herkese eşit oranda kalan borç paylaştırılır ve sizden bunu talep edebilirler diye biliyorum. reddi miras yapan kendini kurtarmıştır. yine de bu konuyla ilgili daha net bilgiye sahip avukatlar vardır mutlak suretle ödeme yapmadan danışın


Berkem1176
Memur
08 Ekim 2024 21:58
pek bulunamayacak insanlar değiliz biz polisler 11 senedir ortada yoklar şimdi abinin borcunu öde diyorlar. bunun yasal bir dayanağı var mı acaba 26 senedir 6 il değiştirdim son 15 yıldır görmedim bile diyebilirim ortak hiç bir malvarligimiz yok. yemiş içmiş batmış ve ölmüş şimdi bunun borcu bana nasıl kalabilir anlamadım
umtblc, 45 dk. önce

öncelikle başınız sağolsun. yanlış bilmiyorsam reddi miras yapılmamışsa kaç kardeş anne baba varsa herkese eşit oranda kalan borç paylaştırılır ve sizden bunu talep edebilirler diye biliyorum. reddi miras yapan kendini kurtarmıştır. yine de bu konuyla ilgili daha net bilgiye sahip avukatlar vardır mutlak suretle ödeme yapmadan danışın


umtblc
Aday Memur
08 Ekim 2024 22:26

bununla ilgili bir kanun var diye biliyorum, eş ve çocuklar ve aile bireyleri yasal mirasçılar olarak kabul edildiğinden borcu kanunen sizden talep edebiliyorlar. vefat ettiginde 3 ay içerisinde reddi miras yapılması gerekiyor. yanlız takıldıgım nokta şu. kardeşinizin kredi borcuyla ilgili bir borçsa normalde bankalar kredi çekerken sigorta parası alıyorlar eger kardeşinizden o boraca istinaden zamanında sigorta parası alındıysa talep edemezler ancak varlık şirketleri yasal mafya gibi çalışıyor. siz yinede araştırın gerekirse avukata danışın kesinlikle ödemeyi kabul etmeyin il safhada

Berkem1176, 35 dk. önce
pek bulunamayacak insanlar değiliz biz polisler 11 senedir ortada yoklar şimdi abinin borcunu öde diyorlar. bunun yasal bir dayanağı var mı acaba 26 senedir 6 il değiştirdim son 15 yıldır görmedim bile diyebilirim ortak hiç bir malvarligimiz yok. yemiş içmiş batmış ve ölmüş şimdi bunun borcu bana nasıl kalabilir anlamadım
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