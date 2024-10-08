Abimin icra borcu bana kalır mı?

verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim bana bir yasal yükümlülüğünü yok diyorsunuz bunun herhangi bir kanun maddesi kanun ismi varmı aradıklarında bir daha sundan dolayı beni aramayın dizi mahkemeye veririm diyebileyim
verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim bana bir yasal yükümlülüğünü yok diyorsunuz bunun herhangi bir kanun maddesi kanun ismi varmı aradıklarında bir daha sundan dolayı beni aramayın dizi mahkemeye veririm diyebileyim
, 8 saat önce
Klav.ye
varlık yönetim şirketleri yasal olarak size ne izra yapabilir ne de dava acabilir. varlık yönetim şirketleri mafya usulü çalışır. yada dolandırıcı usulü. olay şudur: abiniz borçlu olarak vefat etmiş, banka araştırmış davalar falan açmış, abinizden alacagı parayı bulamayacagını anlamış. yani yasal yollar tükenmiş. banka paradan umudunu kesmiş. bu durumda son bir umut diye alacaklarını belli bir yüzde karşılığında varlık yönetim şirketine satarlar. yani 100 bin alacagım var, sen bunu bir şekilde al 50 si senin derler. bu saatten sonra varlık yönetim şirketi borçlunun en yakınından en uzagına arkadaşına akrabalarına gelinine , telefonuna ulaşabilecegi herkese ulaşmak için değişik yollardan iletişim bilgilerini bulur. buladukları kişileri taciz edercesine hergün ararlar, zarf atarlar, tehdit ederler, taciz ederler. yok işte ödemezseniz avinizdeki her şeyi haczedeceğiz, yarın gelecegiz, yola çıktık geliyorz falan derler. hiç bir şey yapamazlar. senin yapacagın şey adadıklarında engelle gitsin. olmadı haydi gelin bekliyorum de. gelmezler. çünkü öyle bişey yok. blöf yapıyorlar. birilerini kandırıp yıldırıp koparabildikleri kadar para koparmaya çalışırlar... siz eger numaralarını yemezseniz bir süre sonra onlarda umudu kesecektir.. ayrıca kardeşinizin borcundan dolayı sizin hiç bir yasal yükümlülüğünüz yoktur. sadece borca kefil oldugunuza dair evrak imzalarsanız sorumlusunuz. onun dışında hiç bir sorumluluğunuz yoktur. zaten olsa banka yasal yollarla size icra davası açar... ayrıca borçlu öldüyse geriye kalan mirası borcuna yetiyorsa mirası haczedilebilir. kalan mirasın parasal degeri borcundan daha fazlaysa ve mirası mirascıları almışsa borcu mirascıları öder. mirasın degeri daha az ise artan kısmdan mirascıları da sorumlu degildir...