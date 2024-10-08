Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ekim 2024 21:31
Abimin icra borcu bana kalır mı?

Abim yaklaşık 11 sene önce öldü ölürken eşinden boşanmış bulunuyordu. yetişkin 2 tane çocuğu var. borclanmid hacze düşmüş çocukları reddi miras vermiş. Varlık sirketi satın almış bu borcu ve bana mesaj cekti yasal mirasçınız abiniz öldü tarafımıza temlik edilen bocunu ödemek için bizi arayın diyor borcunuzu yapilandiralim dediler. sizce bu borç bana gerçekten kalabilirmi. ortak bir evimiz ortak bir işimiz veya aracımız yok. kefil de olmadım


Berkem1176
Memur
08 Ekim 2024 21:32
pardon Abimin İcra borcu bana kalirmi diyecektim başlıkta

umtblc
Memur
08 Ekim 2024 21:48

öncelikle başınız sağolsun. yanlış bilmiyorsam reddi miras yapılmamışsa kaç kardeş anne baba varsa herkese eşit oranda kalan borç paylaştırılır ve sizden bunu talep edebilirler diye biliyorum. reddi miras yapan kendini kurtarmıştır. yine de bu konuyla ilgili daha net bilgiye sahip avukatlar vardır mutlak suretle ödeme yapmadan danışın


Berkem1176
Memur
08 Ekim 2024 21:58
pek bulunamayacak insanlar değiliz biz polisler 11 senedir ortada yoklar şimdi abinin borcunu öde diyorlar. bunun yasal bir dayanağı var mı acaba 26 senedir 6 il değiştirdim son 15 yıldır görmedim bile diyebilirim ortak hiç bir malvarligimiz yok. yemiş içmiş batmış ve ölmüş şimdi bunun borcu bana nasıl kalabilir anlamadım
umtblc, Dün

öncelikle başınız sağolsun. yanlış bilmiyorsam reddi miras yapılmamışsa kaç kardeş anne baba varsa herkese eşit oranda kalan borç paylaştırılır ve sizden bunu talep edebilirler diye biliyorum. reddi miras yapan kendini kurtarmıştır. yine de bu konuyla ilgili daha net bilgiye sahip avukatlar vardır mutlak suretle ödeme yapmadan danışın


umtblc
Memur
08 Ekim 2024 22:26

bununla ilgili bir kanun var diye biliyorum, eş ve çocuklar ve aile bireyleri yasal mirasçılar olarak kabul edildiğinden borcu kanunen sizden talep edebiliyorlar. vefat ettiginde 3 ay içerisinde reddi miras yapılması gerekiyor. yanlız takıldıgım nokta şu. kardeşinizin kredi borcuyla ilgili bir borçsa normalde bankalar kredi çekerken sigorta parası alıyorlar eger kardeşinizden o boraca istinaden zamanında sigorta parası alındıysa talep edemezler ancak varlık şirketleri yasal mafya gibi çalışıyor. siz yinede araştırın gerekirse avukata danışın kesinlikle ödemeyi kabul etmeyin il safhada

Berkem1176, Dün
pek bulunamayacak insanlar değiliz biz polisler 11 senedir ortada yoklar şimdi abinin borcunu öde diyorlar. bunun yasal bir dayanağı var mı acaba 26 senedir 6 il değiştirdim son 15 yıldır görmedim bile diyebilirim ortak hiç bir malvarligimiz yok. yemiş içmiş batmış ve ölmüş şimdi bunun borcu bana nasıl kalabilir anlamadım

Kurtarıcılar
Memur
08 Ekim 2024 23:05
Dikkat edin dolandırıcı da olabilirler, konuyu iyice teyit edin, e devletinize bakın.

Klav.ye
Memur
09 Ekim 2024 02:22

varlık yönetim şirketleri yasal olarak size ne izra yapabilir ne de dava acabilir. varlık yönetim şirketleri mafya usulü çalışır. yada dolandırıcı usulü. olay şudur: abiniz borçlu olarak vefat etmiş, banka araştırmış davalar falan açmış, abinizden alacagı parayı bulamayacagını anlamış. yani yasal yollar tükenmiş. banka paradan umudunu kesmiş. bu durumda son bir umut diye alacaklarını belli bir yüzde karşılığında varlık yönetim şirketine satarlar. yani 100 bin alacagım var, sen bunu bir şekilde al 50 si senin derler. bu saatten sonra varlık yönetim şirketi borçlunun en yakınından en uzagına arkadaşına akrabalarına gelinine , telefonuna ulaşabilecegi herkese ulaşmak için değişik yollardan iletişim bilgilerini bulur. buladukları kişileri taciz edercesine hergün ararlar, zarf atarlar, tehdit ederler, taciz ederler. yok işte ödemezseniz avinizdeki her şeyi haczedeceğiz, yarın gelecegiz, yola çıktık geliyorz falan derler. hiç bir şey yapamazlar. senin yapacagın şey adadıklarında engelle gitsin. olmadı haydi gelin bekliyorum de. gelmezler. çünkü öyle bişey yok. blöf yapıyorlar. birilerini kandırıp yıldırıp koparabildikleri kadar para koparmaya çalışırlar... siz eger numaralarını yemezseniz bir süre sonra onlarda umudu kesecektir.. ayrıca kardeşinizin borcundan dolayı sizin hiç bir yasal yükümlülüğünüz yoktur. sadece borca kefil oldugunuza dair evrak imzalarsanız sorumlusunuz. onun dışında hiç bir sorumluluğunuz yoktur. zaten olsa banka yasal yollarla size icra davası açar... ayrıca borçlu öldüyse geriye kalan mirası borcuna yetiyorsa mirası haczedilebilir. kalan mirasın parasal degeri borcundan daha fazlaysa ve mirası mirascıları almışsa borcu mirascıları öder. mirasın degeri daha az ise artan kısmdan mirascıları da sorumlu degildir...


Berkem1176
Memur
09 Ekim 2024 08:16
verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim bana bir yasal yükümlülüğünü yok diyorsunuz bunun herhangi bir kanun maddesi kanun ismi varmı aradıklarında bir daha sundan dolayı beni aramayın dizi mahkemeye veririm diyebileyim
Klav.ye, 8 saat önce

varlık yönetim şirketleri yasal olarak size ne izra yapabilir ne de dava acabilir. varlık yönetim şirketleri mafya usulü çalışır. yada dolandırıcı usulü. olay şudur: abiniz borçlu olarak vefat etmiş, banka araştırmış davalar falan açmış, abinizden alacagı parayı bulamayacagını anlamış. yani yasal yollar tükenmiş. banka paradan umudunu kesmiş. bu durumda son bir umut diye alacaklarını belli bir yüzde karşılığında varlık yönetim şirketine satarlar. yani 100 bin alacagım var, sen bunu bir şekilde al 50 si senin derler. bu saatten sonra varlık yönetim şirketi borçlunun en yakınından en uzagına arkadaşına akrabalarına gelinine , telefonuna ulaşabilecegi herkese ulaşmak için değişik yollardan iletişim bilgilerini bulur. buladukları kişileri taciz edercesine hergün ararlar, zarf atarlar, tehdit ederler, taciz ederler. yok işte ödemezseniz avinizdeki her şeyi haczedeceğiz, yarın gelecegiz, yola çıktık geliyorz falan derler. hiç bir şey yapamazlar. senin yapacagın şey adadıklarında engelle gitsin. olmadı haydi gelin bekliyorum de. gelmezler. çünkü öyle bişey yok. blöf yapıyorlar. birilerini kandırıp yıldırıp koparabildikleri kadar para koparmaya çalışırlar... siz eger numaralarını yemezseniz bir süre sonra onlarda umudu kesecektir.. ayrıca kardeşinizin borcundan dolayı sizin hiç bir yasal yükümlülüğünüz yoktur. sadece borca kefil oldugunuza dair evrak imzalarsanız sorumlusunuz. onun dışında hiç bir sorumluluğunuz yoktur. zaten olsa banka yasal yollarla size icra davası açar... ayrıca borçlu öldüyse geriye kalan mirası borcuna yetiyorsa mirası haczedilebilir. kalan mirasın parasal degeri borcundan daha fazlaysa ve mirası mirascıları almışsa borcu mirascıları öder. mirasın degeri daha az ise artan kısmdan mirascıları da sorumlu degildir...


talhalemay
Aday Memur
09 Ekim 2024 08:52

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddine geç kalınmış reddi miras da denilebilir. Miras bırakanın borçlu olduğunu öğrenene kadar mirası reddetmek aklınıza bile gelmemiş olabilir. Bilgi: Okuduğunuz bu yazı 09.10.2024 08:50 tarihinde Mustafa Kök resmi sitesinde şu sayfadan alınmıştır: https://www.mustafakok.av.tr/reddi-miras/ Tüm hakları mustafakok.av.tr sitesine aittir. Kendisine icra yazısı ya da haciz gelene kadar miras bırakanın borçlarından habersiz olanlar mirasın hükmen reddini isteyebilirler. Eşim 2 sene önce vefat etti ve bize yüklüce bir borç geldi. Hacizlerden nasıl kurtuluruz? Süresi içinde mirası ret ettiyseniz, mahkeme evraklarını icra dosyasına sunmanız gerekmektedir. Eğer süresi içinde mirası ret etmediyseniz ve mirası sahiplendiyseniz, borçtan sorumlu olursunuz. Ancak mirası sahiplenmediyseniz ve miras borca batıksa, mirasın hükmen reddi hükümlerinden yararlanabilirsiniz. Mirasın hükmen reddini istemek için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Üç aylık süre içinde mirasın gerçek reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay geçtikten sonra ise mirasın hükmen reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümü üzerinden 10 yıl geçtikten sonra da hükmen reddi istenebilir.

Kaynak: https://www.mustafakok.av.tr/reddi-miras/ - Reddi Miras Nedir

Berkem1176, Dün
pardon Abimin İcra borcu bana kalirmi diyecektim başlıkta

Berkem1176
Memur
09 Ekim 2024 09:02
abimin mirasçıları var zaten ben neyi red edeyim. onun çektiği krediye aldığı kredi kartına aldığı birclara kefil olmamışım. 20 senedir adamın yüzünü gördüğüm yok 11 sene önce ölmüş hukuk butolari varlık sirketleri parayı çocuklarından alamamış eğer ben gerçekten mirascisi olsam polisim ben beni heryerde bulur bu adamlar bu zamana kadar haciz işlemlerini baslatmaz larmiydi. batık krediyi bana herhalde odetmeye calisiyorlar yersek hesabı ben onu anladım ama
talhalemay, 2 saat önce

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddine geç kalınmış reddi miras da denilebilir. Miras bırakanın borçlu olduğunu öğrenene kadar mirası reddetmek aklınıza bile gelmemiş olabilir. Bilgi: Okuduğunuz bu yazı 09.10.2024 08:50 tarihinde Mustafa Kök resmi sitesinde şu sayfadan alınmıştır: https://www.mustafakok.av.tr/reddi-miras/ Tüm hakları mustafakok.av.tr sitesine aittir. Kendisine icra yazısı ya da haciz gelene kadar miras bırakanın borçlarından habersiz olanlar mirasın hükmen reddini isteyebilirler. Eşim 2 sene önce vefat etti ve bize yüklüce bir borç geldi. Hacizlerden nasıl kurtuluruz? Süresi içinde mirası ret ettiyseniz, mahkeme evraklarını icra dosyasına sunmanız gerekmektedir. Eğer süresi içinde mirası ret etmediyseniz ve mirası sahiplendiyseniz, borçtan sorumlu olursunuz. Ancak mirası sahiplenmediyseniz ve miras borca batıksa, mirasın hükmen reddi hükümlerinden yararlanabilirsiniz. Mirasın hükmen reddini istemek için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Üç aylık süre içinde mirasın gerçek reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay geçtikten sonra ise mirasın hükmen reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümü üzerinden 10 yıl geçtikten sonra da hükmen reddi istenebilir.

Kaynak: https://www.mustafakok.av.tr/reddi-miras/ - Reddi Miras Nedir


E.Kayı Han
Editor
09 Ekim 2024 10:24

Varlık şirketi bunlar. dosyayı bekletir sonra bir anda yenileme yapar. Sen her ihtimale karşı mirasın hükmen reddini iste. Dilekçeye abinle küs olduğunu, görüşmediğini, öldüğünden kendisine borcu var ödeyin diye aradıklarında haberdar olduğunu söyle. Eğer gerçekten borcu var ise ve çocukları mirasın reddi yapmış ise o parayı varlık şirketi senden her türlü alır.

Onun için mirasın hükmen reddini iste. Dolandırıcılar falan diye düşünme.

Bu arada konu başlığını düzenledim. :)

Berkem1176, 2 saat önce
abimin mirasçıları var zaten ben neyi red edeyim. onun çektiği krediye aldığı kredi kartına aldığı birclara kefil olmamışım. 20 senedir adamın yüzünü gördüğüm yok 11 sene önce ölmüş hukuk butolari varlık sirketleri parayı çocuklarından alamamış eğer ben gerçekten mirascisi olsam polisim ben beni heryerde bulur bu adamlar bu zamana kadar haciz işlemlerini baslatmaz larmiydi. batık krediyi bana herhalde odetmeye calisiyorlar yersek hesabı ben onu anladım ama
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