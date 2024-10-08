Abimin icra borcu bana kalır mı?

pek bulunamayacak insanlar değiliz biz polisler 11 senedir ortada yoklar şimdi abinin borcunu öde diyorlar. bunun yasal bir dayanağı var mı acaba 26 senedir 6 il değiştirdim son 15 yıldır görmedim bile diyebilirim ortak hiç bir malvarligimiz yok. yemiş içmiş batmış ve ölmüş şimdi bunun borcu bana nasıl kalabilir anlamadım

pek bulunamayacak insanlar değiliz biz polisler 11 senedir ortada yoklar şimdi abinin borcunu öde diyorlar. bunun yasal bir dayanağı var mı acaba 26 senedir 6 il değiştirdim son 15 yıldır görmedim bile diyebilirim ortak hiç bir malvarligimiz yok. yemiş içmiş batmış ve ölmüş şimdi bunun borcu bana nasıl kalabilir anlamadım