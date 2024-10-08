Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Ekim 2024 21:31
Ölen abimin borcu bana kalır mı?

Abim yaklaşık 11 sene önce öldü ölürken eşinden boşanmış bulunuyordu. yetişkin 2 tane çocuğu var. borclanmid hacze düşmüş çocukları reddi miras vermiş. Varlık sirketi satın almış bu borcu ve bana mesaj cekti yasal mirasçınız abiniz öldü tarafımıza temlik edilen bocunu ödemek için bizi arayın diyor borcunuzu yapilandiralim dediler. sizce bu borç bana gerçekten kalabilirmi. ortak bir evimiz ortak bir işimiz veya aracımız yok. kefil de olmadım


Berkem1176
Memur
08 Ekim 2024 21:32
pardon Abimin İcra borcu bana kalirmi diyecektim başlıkta

umtblc
Memur
08 Ekim 2024 21:48

öncelikle başınız sağolsun. yanlış bilmiyorsam reddi miras yapılmamışsa kaç kardeş anne baba varsa herkese eşit oranda kalan borç paylaştırılır ve sizden bunu talep edebilirler diye biliyorum. reddi miras yapan kendini kurtarmıştır. yine de bu konuyla ilgili daha net bilgiye sahip avukatlar vardır mutlak suretle ödeme yapmadan danışın


Berkem1176
Memur
08 Ekim 2024 21:58
pek bulunamayacak insanlar değiliz biz polisler 11 senedir ortada yoklar şimdi abinin borcunu öde diyorlar. bunun yasal bir dayanağı var mı acaba 26 senedir 6 il değiştirdim son 15 yıldır görmedim bile diyebilirim ortak hiç bir malvarligimiz yok. yemiş içmiş batmış ve ölmüş şimdi bunun borcu bana nasıl kalabilir anlamadım
umtblc, 3 gün önce

öncelikle başınız sağolsun. yanlış bilmiyorsam reddi miras yapılmamışsa kaç kardeş anne baba varsa herkese eşit oranda kalan borç paylaştırılır ve sizden bunu talep edebilirler diye biliyorum. reddi miras yapan kendini kurtarmıştır. yine de bu konuyla ilgili daha net bilgiye sahip avukatlar vardır mutlak suretle ödeme yapmadan danışın


umtblc
Memur
08 Ekim 2024 22:26

bununla ilgili bir kanun var diye biliyorum, eş ve çocuklar ve aile bireyleri yasal mirasçılar olarak kabul edildiğinden borcu kanunen sizden talep edebiliyorlar. vefat ettiginde 3 ay içerisinde reddi miras yapılması gerekiyor. yanlız takıldıgım nokta şu. kardeşinizin kredi borcuyla ilgili bir borçsa normalde bankalar kredi çekerken sigorta parası alıyorlar eger kardeşinizden o boraca istinaden zamanında sigorta parası alındıysa talep edemezler ancak varlık şirketleri yasal mafya gibi çalışıyor. siz yinede araştırın gerekirse avukata danışın kesinlikle ödemeyi kabul etmeyin il safhada

Berkem1176, 3 gün önce
pek bulunamayacak insanlar değiliz biz polisler 11 senedir ortada yoklar şimdi abinin borcunu öde diyorlar. bunun yasal bir dayanağı var mı acaba 26 senedir 6 il değiştirdim son 15 yıldır görmedim bile diyebilirim ortak hiç bir malvarligimiz yok. yemiş içmiş batmış ve ölmüş şimdi bunun borcu bana nasıl kalabilir anlamadım

Kurtarıcılar
Memur
08 Ekim 2024 23:05
Dikkat edin dolandırıcı da olabilirler, konuyu iyice teyit edin, e devletinize bakın.

Klav.ye
Memur
09 Ekim 2024 02:22

varlık yönetim şirketleri yasal olarak size ne izra yapabilir ne de dava acabilir. varlık yönetim şirketleri mafya usulü çalışır. yada dolandırıcı usulü. olay şudur: abiniz borçlu olarak vefat etmiş, banka araştırmış davalar falan açmış, abinizden alacagı parayı bulamayacagını anlamış. yani yasal yollar tükenmiş. banka paradan umudunu kesmiş. bu durumda son bir umut diye alacaklarını belli bir yüzde karşılığında varlık yönetim şirketine satarlar. yani 100 bin alacagım var, sen bunu bir şekilde al 50 si senin derler. bu saatten sonra varlık yönetim şirketi borçlunun en yakınından en uzagına arkadaşına akrabalarına gelinine , telefonuna ulaşabilecegi herkese ulaşmak için değişik yollardan iletişim bilgilerini bulur. buladukları kişileri taciz edercesine hergün ararlar, zarf atarlar, tehdit ederler, taciz ederler. yok işte ödemezseniz avinizdeki her şeyi haczedeceğiz, yarın gelecegiz, yola çıktık geliyorz falan derler. hiç bir şey yapamazlar. senin yapacagın şey adadıklarında engelle gitsin. olmadı haydi gelin bekliyorum de. gelmezler. çünkü öyle bişey yok. blöf yapıyorlar. birilerini kandırıp yıldırıp koparabildikleri kadar para koparmaya çalışırlar... siz eger numaralarını yemezseniz bir süre sonra onlarda umudu kesecektir.. ayrıca kardeşinizin borcundan dolayı sizin hiç bir yasal yükümlülüğünüz yoktur. sadece borca kefil oldugunuza dair evrak imzalarsanız sorumlusunuz. onun dışında hiç bir sorumluluğunuz yoktur. zaten olsa banka yasal yollarla size icra davası açar... ayrıca borçlu öldüyse geriye kalan mirası borcuna yetiyorsa mirası haczedilebilir. kalan mirasın parasal degeri borcundan daha fazlaysa ve mirası mirascıları almışsa borcu mirascıları öder. mirasın degeri daha az ise artan kısmdan mirascıları da sorumlu degildir...


Berkem1176
Memur
09 Ekim 2024 08:16
verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim bana bir yasal yükümlülüğünü yok diyorsunuz bunun herhangi bir kanun maddesi kanun ismi varmı aradıklarında bir daha sundan dolayı beni aramayın dizi mahkemeye veririm diyebileyim
Klav.ye, 2 gün önce

varlık yönetim şirketleri yasal olarak size ne izra yapabilir ne de dava acabilir. varlık yönetim şirketleri mafya usulü çalışır. yada dolandırıcı usulü. olay şudur: abiniz borçlu olarak vefat etmiş, banka araştırmış davalar falan açmış, abinizden alacagı parayı bulamayacagını anlamış. yani yasal yollar tükenmiş. banka paradan umudunu kesmiş. bu durumda son bir umut diye alacaklarını belli bir yüzde karşılığında varlık yönetim şirketine satarlar. yani 100 bin alacagım var, sen bunu bir şekilde al 50 si senin derler. bu saatten sonra varlık yönetim şirketi borçlunun en yakınından en uzagına arkadaşına akrabalarına gelinine , telefonuna ulaşabilecegi herkese ulaşmak için değişik yollardan iletişim bilgilerini bulur. buladukları kişileri taciz edercesine hergün ararlar, zarf atarlar, tehdit ederler, taciz ederler. yok işte ödemezseniz avinizdeki her şeyi haczedeceğiz, yarın gelecegiz, yola çıktık geliyorz falan derler. hiç bir şey yapamazlar. senin yapacagın şey adadıklarında engelle gitsin. olmadı haydi gelin bekliyorum de. gelmezler. çünkü öyle bişey yok. blöf yapıyorlar. birilerini kandırıp yıldırıp koparabildikleri kadar para koparmaya çalışırlar... siz eger numaralarını yemezseniz bir süre sonra onlarda umudu kesecektir.. ayrıca kardeşinizin borcundan dolayı sizin hiç bir yasal yükümlülüğünüz yoktur. sadece borca kefil oldugunuza dair evrak imzalarsanız sorumlusunuz. onun dışında hiç bir sorumluluğunuz yoktur. zaten olsa banka yasal yollarla size icra davası açar... ayrıca borçlu öldüyse geriye kalan mirası borcuna yetiyorsa mirası haczedilebilir. kalan mirasın parasal degeri borcundan daha fazlaysa ve mirası mirascıları almışsa borcu mirascıları öder. mirasın degeri daha az ise artan kısmdan mirascıları da sorumlu degildir...


talhalemay
Aday Memur
09 Ekim 2024 08:52

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddine geç kalınmış reddi miras da denilebilir. Miras bırakanın borçlu olduğunu öğrenene kadar mirası reddetmek aklınıza bile gelmemiş olabilir. Bilgi: Okuduğunuz bu yazı 09.10.2024 08:50 tarihinde Mustafa Kök resmi sitesinde şu sayfadan alınmıştır: https://www.mustafakok.av.tr/reddi-miras/ Tüm hakları mustafakok.av.tr sitesine aittir. Kendisine icra yazısı ya da haciz gelene kadar miras bırakanın borçlarından habersiz olanlar mirasın hükmen reddini isteyebilirler. Eşim 2 sene önce vefat etti ve bize yüklüce bir borç geldi. Hacizlerden nasıl kurtuluruz? Süresi içinde mirası ret ettiyseniz, mahkeme evraklarını icra dosyasına sunmanız gerekmektedir. Eğer süresi içinde mirası ret etmediyseniz ve mirası sahiplendiyseniz, borçtan sorumlu olursunuz. Ancak mirası sahiplenmediyseniz ve miras borca batıksa, mirasın hükmen reddi hükümlerinden yararlanabilirsiniz. Mirasın hükmen reddini istemek için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Üç aylık süre içinde mirasın gerçek reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay geçtikten sonra ise mirasın hükmen reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümü üzerinden 10 yıl geçtikten sonra da hükmen reddi istenebilir.

Kaynak: https://www.mustafakok.av.tr/reddi-miras/ - Reddi Miras Nedir

Berkem1176, 3 gün önce
pardon Abimin İcra borcu bana kalirmi diyecektim başlıkta

Berkem1176
Memur
09 Ekim 2024 09:02
abimin mirasçıları var zaten ben neyi red edeyim. onun çektiği krediye aldığı kredi kartına aldığı birclara kefil olmamışım. 20 senedir adamın yüzünü gördüğüm yok 11 sene önce ölmüş hukuk butolari varlık sirketleri parayı çocuklarından alamamış eğer ben gerçekten mirascisi olsam polisim ben beni heryerde bulur bu adamlar bu zamana kadar haciz işlemlerini baslatmaz larmiydi. batık krediyi bana herhalde odetmeye calisiyorlar yersek hesabı ben onu anladım ama
talhalemay, 2 gün önce

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddine geç kalınmış reddi miras da denilebilir. Miras bırakanın borçlu olduğunu öğrenene kadar mirası reddetmek aklınıza bile gelmemiş olabilir. Bilgi: Okuduğunuz bu yazı 09.10.2024 08:50 tarihinde Mustafa Kök resmi sitesinde şu sayfadan alınmıştır: https://www.mustafakok.av.tr/reddi-miras/ Tüm hakları mustafakok.av.tr sitesine aittir. Kendisine icra yazısı ya da haciz gelene kadar miras bırakanın borçlarından habersiz olanlar mirasın hükmen reddini isteyebilirler. Eşim 2 sene önce vefat etti ve bize yüklüce bir borç geldi. Hacizlerden nasıl kurtuluruz? Süresi içinde mirası ret ettiyseniz, mahkeme evraklarını icra dosyasına sunmanız gerekmektedir. Eğer süresi içinde mirası ret etmediyseniz ve mirası sahiplendiyseniz, borçtan sorumlu olursunuz. Ancak mirası sahiplenmediyseniz ve miras borca batıksa, mirasın hükmen reddi hükümlerinden yararlanabilirsiniz. Mirasın hükmen reddini istemek için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Üç aylık süre içinde mirasın gerçek reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümünden itibaren üç ay geçtikten sonra ise mirasın hükmen reddi istenebilir. Miras bırakanın ölümü üzerinden 10 yıl geçtikten sonra da hükmen reddi istenebilir.

Kaynak: https://www.mustafakok.av.tr/reddi-miras/ - Reddi Miras Nedir


E.Kayı Han
Editor
09 Ekim 2024 10:24

Varlık şirketi bunlar. dosyayı bekletir sonra bir anda yenileme yapar. Sen her ihtimale karşı mirasın hükmen reddini iste. Dilekçeye abinle küs olduğunu, görüşmediğini, öldüğünden kendisine borcu var ödeyin diye aradıklarında haberdar olduğunu söyle. Eğer gerçekten borcu var ise ve çocukları mirasın reddi yapmış ise o parayı varlık şirketi senden her türlü alır.

Onun için mirasın hükmen reddini iste. Dolandırıcılar falan diye düşünme.

Bu arada konu başlığını düzenledim. :)

Berkem1176, 2 gün önce
abimin mirasçıları var zaten ben neyi red edeyim. onun çektiği krediye aldığı kredi kartına aldığı birclara kefil olmamışım. 20 senedir adamın yüzünü gördüğüm yok 11 sene önce ölmüş hukuk butolari varlık sirketleri parayı çocuklarından alamamış eğer ben gerçekten mirascisi olsam polisim ben beni heryerde bulur bu adamlar bu zamana kadar haciz işlemlerini baslatmaz larmiydi. batık krediyi bana herhalde odetmeye calisiyorlar yersek hesabı ben onu anladım ama

talhalemay
Aday Memur
09 Ekim 2024 11:50

Abinin mirasçıları reddi miras yapmışlarmı bunu biliyormusun . Öğrenip buna göre hareket edersin diye bilgi notu paylaştım konuyu detaylı olarak sen biliyorsun geçmiş olsun

Berkem1176, 2 gün önce
abimin mirasçıları var zaten ben neyi red edeyim. onun çektiği krediye aldığı kredi kartına aldığı birclara kefil olmamışım. 20 senedir adamın yüzünü gördüğüm yok 11 sene önce ölmüş hukuk butolari varlık sirketleri parayı çocuklarından alamamış eğer ben gerçekten mirascisi olsam polisim ben beni heryerde bulur bu adamlar bu zamana kadar haciz işlemlerini baslatmaz larmiydi. batık krediyi bana herhalde odetmeye calisiyorlar yersek hesabı ben onu anladım ama

Berkem1176
Memur
09 Ekim 2024 13:23
mirasın reddi ölümün gerçekleşmesini takiben 3 ay içinde yapılması lazım biliyorum. ben şunu soruyorum hangi maddeye ve hangi hükme hitaben benim mirasçı olduğumu soyluyorsunuz bunu öğrenmek istiyorum. kefil değilim ortak bir evimiz arabamızda yok soyadımız aynı diye o her haltı yiyecek ceremesini ben ve çocuklarım çekecek burası muz cumhuriyetimi yahu. 12 yıldır tırın tirim bagriniyor varlık sirketi bu zamana kadar gerçekten mirasçı olsaydım çoktan icraya verilir bugüne kadar borç biterdi diye düşünüyorum ben
E.Kayı Han, 2 gün önce

Varlık şirketi bunlar. dosyayı bekletir sonra bir anda yenileme yapar. Sen her ihtimale karşı mirasın hükmen reddini iste. Dilekçeye abinle küs olduğunu, görüşmediğini, öldüğünden kendisine borcu var ödeyin diye aradıklarında haberdar olduğunu söyle. Eğer gerçekten borcu var ise ve çocukları mirasın reddi yapmış ise o parayı varlık şirketi senden her türlü alır.

Onun için mirasın hükmen reddini iste. Dolandırıcılar falan diye düşünme.

Bu arada konu başlığını düzenledim. :)


E.Kayı Han
Editor
09 Ekim 2024 13:57

Medeni kanunun miras ile ilgili hükümlerine bakın. Mirasın reddi üç ay hükmen reddi ise ölümün öğrenilme tarihinden itibaren başlar. Siz bilirsiniz karar sizin. Burası muz cumhuriyeti olmadığı için zaten mirasçı oluyorsunuz.

Berkem1176, 2 gün önce
mirasın reddi ölümün gerçekleşmesini takiben 3 ay içinde yapılması lazım biliyorum. ben şunu soruyorum hangi maddeye ve hangi hükme hitaben benim mirasçı olduğumu soyluyorsunuz bunu öğrenmek istiyorum. kefil değilim ortak bir evimiz arabamızda yok soyadımız aynı diye o her haltı yiyecek ceremesini ben ve çocuklarım çekecek burası muz cumhuriyetimi yahu. 12 yıldır tırın tirim bagriniyor varlık sirketi bu zamana kadar gerçekten mirasçı olsaydım çoktan icraya verilir bugüne kadar borç biterdi diye düşünüyorum ben

Berkem1176
Memur
09 Ekim 2024 20:38
hadi ben mirasciyim senin tabiri ne gore 12 yıldır beni kimse niye icraya vermiyor niye benden tahsil edemiyorlar paraları
E.Kayı Han, 2 gün önce

Medeni kanunun miras ile ilgili hükümlerine bakın. Mirasın reddi üç ay hükmen reddi ise ölümün öğrenilme tarihinden itibaren başlar. Siz bilirsiniz karar sizin. Burası muz cumhuriyeti olmadığı için zaten mirasçı oluyorsunuz.


Berkem1176
Memur
09 Ekim 2024 22:53
Medeni kanunun 612. maddesinde yaziyomus olay ölen kişinin mirası yada borcu 1.derece yakını yani eşi ve çocuklarına kaliyormuş eğer onlar red ederse bile 2. derece yakınlarına geçmez malı mülkü varsa satılır geriye alacak kalırsa redetseler dahi 1.derece yakınlarına verilir diyor.
E.Kayı Han, 2 gün önce

Medeni kanunun miras ile ilgili hükümlerine bakın. Mirasın reddi üç ay hükmen reddi ise ölümün öğrenilme tarihinden itibaren başlar. Siz bilirsiniz karar sizin. Burası muz cumhuriyeti olmadığı için zaten mirasçı oluyorsunuz.


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
10 Ekim 2024 02:04
bazıları mantıkla kanun da iş yapılmayacağını bir türlü anlamıyor. eğer abin ve çoçuklerı bir kazada hepsi eşi dahil ölselerdi yasal mirascı sen olduğun için banka seni bulur isterdi isteyeceğini ve sende reddederdin.ancak abinin vefacı durumunda hiç bir şekilde sen mirasçısı olamazsın burdaki herkes kafasına soksun bunu önce adama yanlış bilgi vermeyin.abinin mirasçıları çocukları idi ve onlarda reddi miras yaptı kurtuldu borçtan ve bu borç olayı kapandı gitti bitti .gelelim suna seni arayanlar resmi bir evrak gönderemez e devletine bak vatandaş uyabına bak sana dosya var mı diye olamaz.bu şirketler arkadaşların dediği gibi korkutma ile para almaya çalışır. Bir yakınını ararsa direk şikayetçi ol seni arayanlardan kişisel verilerin paylasamaz borç dahil tm mı için rahat olsun o arayanlara da arama boşuna geç uzatma konuşmaları yav he he de kapat uğraşma bile umursama için de rahat olsun sen mirasçısı değilsin mirasçılar reddetti diye diğer mirasçılar aranmaz burdaki arkadaşların mantığı ile sende reddedersen borç amcanlara halanlara kadar devredilecek sanıyorlar

adalı-polis
Genel Müdür
10 Ekim 2024 07:45

Sen kardeşinin mirascısı değilsin. Mirascı olmadığın için tmk 599a göre de reddi mirasda yapamazsın. Zarfa düşme ama takip et. Onlar her türlü icra gönderebilirler. İlamlı yada ilamsız. Süreyi geçirir itiraz etmezsen ne koparırsak diye


Berkem1176
Memur
10 Ekim 2024 08:07
zaten hergun bakıyorum e-devlet ten icra dosyası varmı diye. gerçekten icraya verebilirler mi icra müdür u nasıl izin verir buna, demezmi ölen kişinin kardeşi her nekadar yasal mirascisi ise de borcundan 1. derece yakinlari olan anne baba eş ve çocukları sorumludur. bunların hepsi red etselerde borç 2. derece yakınları olan kardeş amca hala gibi şahıslara geçmez iflas hükümlerine göre batık kredi adı altında mahkemece tasfiye olunur medeni kanun madde 612,613,614 te böyle der.
adalı-polis, Dün

Sen kardeşinin mirascısı değilsin. Mirascı olmadığın için tmk 599a göre de reddi mirasda yapamazsın. Zarfa düşme ama takip et. Onlar her türlü icra gönderebilirler. İlamlı yada ilamsız. Süreyi geçirir itiraz etmezsen ne koparırsak diye


Klav.ye
Memur
11 Ekim 2024 02:28

ya kardeşim bilip bilmeden konuşmayın. adamın kardeşinin borcu ile ilgili hiç bir sorumluluğu yoktur. olsa banka borcu varlık yönetim şirketine devreder mi. maaşlı adamı buldumu çoktan çökerdi. banka yasal yolları tüketmiş paradan umudunu kesmiş. varlık yönetim şirketide bu arkadaşı icraya falan veremez. öyle bir şey yok. varlık yönetim şirketi dediğiniz şirketi dediğiniz şirketler yıldırarak korkutarak para koparmaya çalışır. yapabilecekleri başka hiç bir şey yok. borçlunun arkadaşını bile ararlar. numarasını buldukları herkesi arar saçma sapan tehdit ederler. yok icraya verebilirmiş yok dosyayı yenilermiş falan. yok öyle bişey. bir şey bilmeden adamı sitrese sokuyorsunuz. kardeş eger seni arayanları başından atmak istiyorsan onlara kardeşinin kayınbiraderlerinin kayınbabasının baldızının numarasını ver. bu seferde aynı taktikle onları aramaya başlarlar... :))

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