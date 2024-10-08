Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ekim 2024 22:07
eğitim durumu+ eş durumu
kadrolu attyim eğitim durumu tayini yapsam eşim sözleşmeli hemşire 1 yılını doldurmuş yanıma eş durumu kurası ile gelebilir mi pdcye takılır mı

Çok Yazılan Konular

geçici görevlendirmebecayiş- izmir verilir afyon alınırHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakTaban ek ödemesi-teşvik ek ödemesi eğitim durumuEğitim Tayini Süreci (Lütfen cevaplar mısınız)Eğitim tayininden sonra iller arasıeğitim durumu mazeretiÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeTayin dilekçesi kaç günde belli olurBecayiş 657 Tıbbi Sekreter Diyarbakır verilir

Sözlük

sözlük kuralları 1 ağlatan kadın 2 Eski sevgilisini sürekli anlatan beyin kemiren kızlar sorunsali 2 bir ölünün anı defteri. 2 öğle arası odada beklemek 1 aç acına iş yapmak 1 tavuk sote 2 kahvaltı beklemek 1 yazar 2 Yazar olmak kim ben kim? 1

Son Haberler

Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklamasıDiscord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası olduİletişim Başkanı Altun: Sosyal medyanın karanlık dehlizlerine gençlerimizi teslim etmeyeceğizSakarya'da iki suç örgütüne operasyon: 11 gözaltıZehir tacirini annesi ihbar etti, uyuşturucu satıcıları yakalandı

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu