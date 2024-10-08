eğitim durumu+ eş durumu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
geçici görevlendirmebecayiş- izmir verilir afyon alınırHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakTaban ek ödemesi-teşvik ek ödemesi eğitim durumuEğitim Tayini Süreci (Lütfen cevaplar mısınız)Eğitim tayininden sonra iller arasıeğitim durumu mazeretiÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeTayin dilekçesi kaç günde belli olurBecayiş 657 Tıbbi Sekreter Diyarbakır verilir
Sözlük
Son Haberler
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklamasıDiscord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası olduİletişim Başkanı Altun: Sosyal medyanın karanlık dehlizlerine gençlerimizi teslim etmeyeceğizSakarya'da iki suç örgütüne operasyon: 11 gözaltıZehir tacirini annesi ihbar etti, uyuşturucu satıcıları yakalandı
Editörün Seçimi
zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu