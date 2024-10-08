KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


08 Ekim 2024 22:23
GYS (GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI)

YÖK 'ün 12 Eylül 2024 tarihli duyurusunda şöyle denilmektedir;

"Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınavı?nda soru dağılımı, YÖK?ün resmi internet sayfasında (www.yok.gov.tr) 13 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilen konu başlıklarından, Anayasanın yükseköğretime ilişkin maddeleri ile yükseköğretim mevzuatından yaklaşık %50, diğer konu başlıklarından da yaklaşık %50 şeklinde olacaktır. Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı?nda ise ilgili alanlara ait sorular yer alacaktır."

Burada "Yükseköğretim Mevzuatı" ndan kasıt yalnızca "YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU" mudur yoksa YÖK 'ün daha önce açıklamış olduğu konu başlıkları içinden yükseköğretim ile alakalı tüm kanun/yönetmelikler mi (YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ, YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ, YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ .......vb) kastedilmektedir, bilgisi olan var mı acaba?

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