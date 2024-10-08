hangisi daha mantıklı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakatında komisyon üyesi olarak görev yapanlara geçici görev yolluğu ödenir mi?HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı9 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıMaliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart''Her bir üniversitemizin uluslararasılaşmasını temin etmemiz lazım'
Editörün Seçimi
zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu