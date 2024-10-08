KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Ekim 2024 23:25
hangisi daha mantıklı
arkadaşlar aöften işletme veya maliye okumayı düşünüyorum. hangisi daha mantıklı olur alımlar açısından? (mümkün olduğunca en kısa sürede bitirme planım var)

İnşaatmaliyeci
Aday Memur
09 Ekim 2024 00:08

Atamada bariz bir farkı


İnşaatmaliyeci
Aday Memur
09 Ekim 2024 00:09

Atama açısından çok farkları yok bildiğim kadarıyla okumak açısından ise işletme dersleri bence daha


elk muhendis
Şef
09 Ekim 2024 00:34

bende ikisi de var.

maliye daha sözel hukuk ağırlıklı, işletme daha sayısal.

hangisine yatkınsan onu seçmelisin.

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