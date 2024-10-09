Tek Şark düzenlemesi

İllerin bazılarının sürelerine 1'er yıl eklenerek Özel Harekat ve bazı operasyonel birimler hariç tüm teşkilata tek şark olacak şekilde düzenleme yapılmaya başlanmış.

2026 atama dönemine bu şekilde planlama yapılması düşünülüyormuş.

Hakkari, Ağrı, Şırnak 3 yıla devam, büyük şehirlere en az 1 yıl eklenecek, Sivas 2 yıl eklenebilir şeklinde. İstanbul, Antalya, Muğla 7.230 TL, Ankara, İzmir ve birkaç büyük şehire 5.750 TL kira yardımı amacıyla operasyon tazminatı veya ona benzer bir düzenleme,

Özlük hakları ve rütbelere göre özlük haklarının güncellemesi, Polis memurlarına Astsubaylara benzer kademe ve özlük hakları, ÇMB'lere Uzman Çavuşlara benzer kademe ve özlük hakları, şark tazminatlarının yeniden güncellenmesi kapsamındaki çalışmalara da başlanılmış olup 3 yıllık tasarruf tedbirleri süreci sonunda Emniyet Teşkilatı Meslek Kanunu ile birlikte TBMM'den geçirilmesi önemli çalışmalar arasında yer alıyor