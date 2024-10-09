Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ekim 2024 07:10
Tek Şark düzenlemesi

İllerin bazılarının sürelerine 1'er yıl eklenerek Özel Harekat ve bazı operasyonel birimler hariç tüm teşkilata tek şark olacak şekilde düzenleme yapılmaya başlanmış.

2026 atama dönemine bu şekilde planlama yapılması düşünülüyormuş.

Hakkari, Ağrı, Şırnak 3 yıla devam, büyük şehirlere en az 1 yıl eklenecek, Sivas 2 yıl eklenebilir şeklinde. İstanbul, Antalya, Muğla 7.230 TL, Ankara, İzmir ve birkaç büyük şehire 5.750 TL kira yardımı amacıyla operasyon tazminatı veya ona benzer bir düzenleme,

Özlük hakları ve rütbelere göre özlük haklarının güncellemesi, Polis memurlarına Astsubaylara benzer kademe ve özlük hakları, ÇMB'lere Uzman Çavuşlara benzer kademe ve özlük hakları, şark tazminatlarının yeniden güncellenmesi kapsamındaki çalışmalara da başlanılmış olup 3 yıllık tasarruf tedbirleri süreci sonunda Emniyet Teşkilatı Meslek Kanunu ile birlikte TBMM'den geçirilmesi önemli çalışmalar arasında yer alıyor


Kemalaydın55
Aday Memur
09 Ekim 2024 07:27

İnşallah


fatih383838
Memur
09 Ekim 2024 08:08

Hala bu yoneticilerin yapacağına inanıyorsunuz ya pess,gene onu da en olumsuz olacak şekilde uygular


sagami
Daire Başkanı
09 Ekim 2024 08:11

Bunlar vermez alır anlayın artık


koyutürk38
Şef
09 Ekim 2024 08:31

İnşallah diyelim ama hiçbir yetkiliden bu konuyla ilgili bir açıklama olmadı, kulaktan dolma bilgiler


gökbörü60
Daire Başkanı
09 Ekim 2024 08:57

Bir tarafımız inanalım diyor ama 23 yıldır polise değilde hep başka kuruma kazanımlar verildiği aklımıza gelince inanmak çok zor ,


27.dönempomem
Memur
09 Ekim 2024 09:17

Tahmini Taslak ne zaman meclise gelir yürürlüğe ne zaman girer bilgisi olan var mı?


sancak bayrak
Daire Başkanı
09 Ekim 2024 09:38

İşimiz gücümüz balon oldu.şimdi bazı inanan saflarda beklentiye girer.dünya adım adım savaşa gidiyor keşke tek derdimiz bu olsa.

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