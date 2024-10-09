Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2024 07:13
Amirin sürekli şoförü keyfi diğer kuruluşlarda çalıştırması

Merhaba abiler ablalar kardeşler başlıktada belirttiğim gibi amir beni sürekli diğer kuruluşlara araç ihtiyacı var diye gönderiyor gidiyorum o kuruluşların işlerini yapıyorum geçici görevlendirme yazın diyorum yazmıyor kısa süreli gönderiyorum diyor diğer şirket şoförleri yerinden oynamazken ben memur olduğum halde beni sürekli oraya buraya gönderiyor bu yasal mı

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