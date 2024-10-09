Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ekim 2024 07:40
Müdür yardımcılığı görev süresinin bitmesi

Merhaba herkese,

2020 Eylül ataması ile müdür yardımcısı oldum. Bu yıl görev sürem bitiyor ve görev süremi uzatmak istemiyorum. Öğretmenliğe dönmek istiyorum. ( başka okulda) Beni nasıl bir süreç bekliyor bilgilendirebilir misiniz?


hsnsylk
Genel Müdür
09 Ekim 2024 09:03

ilçenizde norm varsa dönebilirsiniz yoksa mayısta iliçinde bir yer arayın.

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