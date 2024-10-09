Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ekim 2024 07:54
Tayin

Arkadaşlar merhaba 2022 yılında toplu sözleşme ile 3+1 beklemeden kadroya geçirildik. Yakında meslekte 3 yıl olacak tayin isteyebilmem için +1 i beklemem gerekiyor mu çünkü +1 demek 1 yıl da kadrolu çalışmak anlamına geliyor ya zaten 1 yıl kadrolu çalışmış oluyorum. Kafam karıştı bilen varsa yardımcı olabilir mi


ben-ozgurlugum
Memur
09 Ekim 2024 08:57

2025 OCAK DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME KURASI TERCİHLERİ BAŞLADIĞINDA KODROLU ÇALIŞMA SÜRENİZ EN AZ 1 YIL İSE TAYİN İSTEYEBİLİRSİNİZ.

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