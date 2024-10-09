Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ekim 2024 08:14
Karma eğitim isteğe bağlı olsun!

Ben çocuğumu karma eğitim yapmayan bir okula yollamak istiyorsam illa imam hatipe yollamak zorundayım. Ama ilçedeki 5 tane anadolu lisesinden 1 tanesi karma eğitim vermese isteyen TALEBE GÖRE oraya yollasa böyle bir imkan olsa. E okuldan veya E devletten kişiye sorulsa sen çocuğunu hangi tarz liseye meslek anadolu vs hangi seçmeli derslerle karma eğitip yapılmayan vesaire sorulsa en çok kişininin isteği olacak şekilde bir algoritma yapılsa güzel olmaz mı ?

Yani devlet diyor ki çocuğunu ya imam hatipe gönder yada karma eğitime gitsin. Dayatma ve zorlama istemiyorum en azından sorulsun.

Eğer benim yaşadığım ilçede karma eğitim sorulduktan sonra açılması mümkün değilse tabi ki kabul edeceğim. Ama böyle bir talep var arz yasak.

Çocuğunu paran varsa almanyaya eğitime yolluyorsun uluslarası eğitim ve diploma alıyor ingilizce şekilde ve karma eğitime yollamayabilirsin. Almanya bu arada bizim lisans diplomalarımızı lisans yerine saymıyor. Yani sadece zenginlerin mi karma eğitime gitmeme imkanı olsun. Dayatma olmasın bir ilçede istek varsa bunu devlet karşılasın. Ama insanların okullaşma oranı da artar.

Şimdi size dünyadan örnekler paylaşacağım. Bu konu altında; hangimiz daha başarılı ve modern ve uygar ve çağdaş ve batıcı görelim.

Kanada

Canada Upper Canada College KANADA NIN EN İYİ LİSESİ VE ÖĞRENCİLERİNİN GİTTİĞİ ÜNİVERSİTELERE BAKIN MEZUNLARINA BAKIN

Yokeğer bu değil kanadanın en iyi lisesi Saint Georges school derseniz oda karma eğitim yapmıyor. Googleye sadece "best high school of canada" yazın çıkan okullar karma eğitim YAPMAYAN okullar


el7bi8gü9
Aday Memur
09 Ekim 2024 08:22

United States Phillips Exeter Academy girmesi çok zor çok başarılı bir okul

United Kingdom Mesela Eton College dünyanın en iyi liselerinden karma eğitim yok.

Australia: st catherine's school australia okulun websitesine bakın bizim böyle üniversitemiz yok

Ireland Blackrock College ayrıca googleye girmek suretiyle en iyi ireland okulu yazdım karma veya değil diye belirtmedim çıkan sonuç

What is the best high school in Ireland?

Laurel Hill Coláiste FCJis an all-Irish girls' secondary school that regularly tops thenational rankings. It is renowned for its academic excellence, diverseextracurricular offerings and supportive learning environment.

Sizde kendiniz yazıp deneyebilirsiniz

Sadece kilise okullarından BAHSETMİYORUM. Ama biz bu ülkelerden daha mı çağdaşız daha mı moderniz daha mı batıcıyız da bizde yok.

Japonyada yüzlerce okul var karma eğitim yapmayan. Kızların ve erkeklerin öğrenme süreci ve alışkanlıkları farklıdır bu farklılar göze alınarak eğitim sürecinin planlanması gerekir.

Lynn Van Gorp, Michael Gurian, Birkenbihl dese de demese de bu bir gerçek kızlar ve erkekler farklı öğrenir.

Amaç bilimse bilim buyrun bilimsel kaynaklar:

Gurian, M., & Stevens, K. (2004). Boys and Girls Learn Differently!

M. E. McGraw, J. B. Greene (2005). "The Effects of Gender on Participation and Performance in High School Science Classes," Journal of Educational Psychology.

Lee, V. E., & Marks, H. M. (1990). "No Girls Allowed: The Effect of Single-Sex Schooling on Girls' Academic Achievement," Educational Researcher

S. K. Topping, et al. (2005). "Social Behavior in Single-Sex and Coeducational Classes," Educational Psychology.

H. Sadker & D. Sadker (1994). Failing at Fairness: How America's Schools Cheat Girls.

Lee, V. E., & Marks, H. M. (1990). "No Girls Allowed: The Effect of Single-Sex Schooling on Girls' Academic Achievement," Educational Researcher.


el7bi8gü9
Aday Memur
09 Ekim 2024 08:26

Bir önceki mesajdaki kaynaklar diyor ki

şu açılardan kızların ve erkeklerin AYRI olduğu okullarda başarı daha yüksek ölçülür

1 öğrenme sürecindeki farklılıklar çünkü ikisi farklı tarzda öğrenir

2 öğrenciler çekinir karşı cins varken parmak kaldırmaya söz almaya vesaire çocuğa diyorum yavrum git formanı giy gel diyorum bana diyor ki hocam beni rezil etmeyin diyor

3 Lee, V. E., & Marks, H. M. (1990). "No Girls Allowed: The Effect of Single-Sex Schooling on Girls' Academic Achievement," Educational Researcher. BU ARAŞTIRMA KARMA EĞİTİM YAPMAYAN OKULLARIN BAŞARISIYLA DOĞRUDAN ALAKALI BİR ARAŞTIRMA İSTEYEN AÇIP BAKABİLİR

4 Davranışsal açıdan istenmedik davranış gösteren disiplin sorunu açısından çünkü bu ortamın ağası efesi kim olacak sorunu ortaya çıkar kafasından bu gereklidir denilmiş

Demek istediğim amaç başarıysa bilimse bu batıyı takip edeceksek batıda bu böyle yok halkın isteğiyse zaten halka soralım halkın talebine göre gidelim diyorum ama direk bir dayatma olmasın diyorum teşekkür ederim.


majesteleri7
Daire Başkanı
09 Ekim 2024 10:06

Zopa olacak zopa bırak karmayı marmayı.endüstri meslekler de erkek kaynıyo ama zopa yok ver odunu bakıyım rahat durmayana herkes nasıl hizaya geliyo.biz alışmışız hart hurta demokrasi falan yemedi bizde.okulların şu andaki sıkıntısı rahat durmayana ceza yok korku yok sıkıntı bu.

Toplam 3 mesaj

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