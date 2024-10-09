Karma eğitim isteğe bağlı olsun!

Ben çocuğumu karma eğitim yapmayan bir okula yollamak istiyorsam illa imam hatipe yollamak zorundayım. Ama ilçedeki 5 tane anadolu lisesinden 1 tanesi karma eğitim vermese isteyen TALEBE GÖRE oraya yollasa böyle bir imkan olsa. E okuldan veya E devletten kişiye sorulsa sen çocuğunu hangi tarz liseye meslek anadolu vs hangi seçmeli derslerle karma eğitip yapılmayan vesaire sorulsa en çok kişininin isteği olacak şekilde bir algoritma yapılsa güzel olmaz mı ?

Yani devlet diyor ki çocuğunu ya imam hatipe gönder yada karma eğitime gitsin. Dayatma ve zorlama istemiyorum en azından sorulsun.

Eğer benim yaşadığım ilçede karma eğitim sorulduktan sonra açılması mümkün değilse tabi ki kabul edeceğim. Ama böyle bir talep var arz yasak.

Çocuğunu paran varsa almanyaya eğitime yolluyorsun uluslarası eğitim ve diploma alıyor ingilizce şekilde ve karma eğitime yollamayabilirsin. Almanya bu arada bizim lisans diplomalarımızı lisans yerine saymıyor. Yani sadece zenginlerin mi karma eğitime gitmeme imkanı olsun. Dayatma olmasın bir ilçede istek varsa bunu devlet karşılasın. Ama insanların okullaşma oranı da artar.

Şimdi size dünyadan örnekler paylaşacağım. Bu konu altında; hangimiz daha başarılı ve modern ve uygar ve çağdaş ve batıcı görelim.

Kanada

Canada Upper Canada College KANADA NIN EN İYİ LİSESİ VE ÖĞRENCİLERİNİN GİTTİĞİ ÜNİVERSİTELERE BAKIN MEZUNLARINA BAKIN

Yokeğer bu değil kanadanın en iyi lisesi Saint Georges school derseniz oda karma eğitim yapmıyor. Googleye sadece "best high school of canada" yazın çıkan okullar karma eğitim YAPMAYAN okullar