Karma eğitim isteğe bağlı olsun!

United States Phillips Exeter Academy girmesi çok zor çok başarılı bir okul

United Kingdom Mesela Eton College dünyanın en iyi liselerinden karma eğitim yok.

Australia: st catherine's school australia okulun websitesine bakın bizim böyle üniversitemiz yok

Ireland Blackrock College ayrıca googleye girmek suretiyle en iyi ireland okulu yazdım karma veya değil diye belirtmedim çıkan sonuç

What is the best high school in Ireland?

Laurel Hill Coláiste FCJis an all-Irish girls' secondary school that regularly tops thenational rankings. It is renowned for its academic excellence, diverseextracurricular offerings and supportive learning environment.

Sizde kendiniz yazıp deneyebilirsiniz

Sadece kilise okullarından BAHSETMİYORUM. Ama biz bu ülkelerden daha mı çağdaşız daha mı moderniz daha mı batıcıyız da bizde yok.

Japonyada yüzlerce okul var karma eğitim yapmayan. Kızların ve erkeklerin öğrenme süreci ve alışkanlıkları farklıdır bu farklılar göze alınarak eğitim sürecinin planlanması gerekir.

Lynn Van Gorp, Michael Gurian, Birkenbihl dese de demese de bu bir gerçek kızlar ve erkekler farklı öğrenir.

Amaç bilimse bilim buyrun bilimsel kaynaklar:

