Adli Polis

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
İnfaz ve Koruma Memurlarının sivil memurlara bakış açısı...Eş durumu tayiniCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıBedelli Askerlik 2023 te Sözleşmeliden Kadroya Geçenler ilave 1 derece kademe için ne yapmalıyız.ikm'nin kurum içinde görevlendirilme mantığıKurumlar arası geçişVakıfbank promosyon güncellemesiCTE Kar payıİcra katipliğinden kültür bakanlığına geçiş
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu