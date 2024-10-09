Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2024 09:44
Adli Polis
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan asayiş olayları sebebi ile infaz kanununda degişiklik ve adli polis teşkilatinın kurulması gündemde.Bunlar yapıldığı esnada cezaevi personeli olarak bizimde kendimizi hatırlatmamız gerekiyor.Nasıl ve kimlerle bağlantı kurabiliriz?

Ahmetadalet33
Aday Memur
09 Ekim 2024 10:16

cezaevi personeli özellikle infaz koruma memurlar zor şartlar altında çalışmaktadır ,yapılacak bir düzenlemede yer verilmelidir, dile getirilmeyen bir mahrumiyet daha var teknoloji çağında cezaevi personelinin çoğunluğu gün içinde telefondan da mahrum olmaktadır. infaz korumalar ismi adli polis olabilir mi acaba ?

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