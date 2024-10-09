Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Ekim 2024 10:26
yedek astsubay basvurusu
arkadaslar yedek astsubaya basvururken komando olmak istiyor musunuza evet desek yedek astsubay olma sansimizi arttiriyor mu

Çok Yazılan Konular

Memur olan birisi Subay olursa hizmet birleştirme yapabilir mi?Askerdeyken TSK Dış Kaynak Muvazzaf MülakatıJandarma uzman cavuş ve asemYD.ASTSB "Personel " sınıfı hk.Dış kaynak astsubay alımıKara Kuvvetleri Eylül atamasıMemurluk ve yedek subaylıkEmeklilik İslemleri

Sözlük

şehir değiştirmek 2 diyete karar vermek 1 kahverengi kokarca böceği 1 mizantropi 1 hapşırmak için güneşe bakmak 2 Kokusuna mest olduklarım 12 jaguar 4 çay ve çekirdek 1 f16 gökçen 3 şirret kadınlar 8

Son Haberler

Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri sürüyorMotorine zam bekleniyorBrent petrolün varil fiyatı 77,50 dolarBorsa güne yatay başladıTCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti

Editörün Seçimi

zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu