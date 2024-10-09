Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2024 10:53
Sözleşmeli personel yıllık izin hakkı
Arkadaşlar merhaba aralık 2023'te işe başlayan sözleşmeli katip aralık 2024 te 20 gün izin hakkına sahip oluyor. Ocak 2025 te bir 20 gün izin hakkına daha sahip oluyor mu yoksa sözleşmeli olduğu için aralık 2025 i beklemesi mi lazım?

Reamonn42
Memur
09 Ekim 2024 13:33

Ocak 2025 tarihi itibariyle 40 gün yıllık izniniz olacak

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