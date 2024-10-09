Sözleşmeli personel yıllık izin hakkı

Arkadaşlar merhaba aralık 2023'te işe başlayan sözleşmeli katip aralık 2024 te 20 gün izin hakkına sahip oluyor. Ocak 2025 te bir 20 gün izin hakkına daha sahip oluyor mu yoksa sözleşmeli olduğu için aralık 2025 i beklemesi mi lazım?

Arkadaşlar merhaba aralık 2023'te işe başlayan sözleşmeli katip aralık 2024 te 20 gün izin hakkına sahip oluyor. Ocak 2025 te bir 20 gün izin hakkına daha sahip oluyor mu yoksa sözleşmeli olduğu için aralık 2025 i beklemesi mi lazım?