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Editörler : Lanet


09 Ekim 2024 11:14
657'ye mensup iken istifa edip, Sözleşmeliye geçen kişi, önceden başvurduğu kadrolu yeri kazanırsa 6

Herkese merhaba,

657'ye mensup çalışır iken 2,5 sene sonrasında 375 KHK 25 ila 27. maddeler hükmünce sözleşmeli bir yeri kazandım ve memurluktan çekilerek buraya başladım. Ancak memur iken başvurduğum kadrolu ve daha üst bir pozisyon yeni açıklandı. Şuan oraya gidebilmek için 6 ayı doldurmam mı gerekli? Hak kaybı yaşar mıyım?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Ekim 2024 11:36

Eğer kadroludan istifa etmenizin üzerinden 6 ay geçmediyse diğer kadrolu göreve başlayamazsınız.

"Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:

Madde 97 ? (Değişik: 29/11/1984 ? KHK-243/17 md.) Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar."

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