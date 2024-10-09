KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Ekim 2024 11:28
TCDD ortaöğretim kpss alım
Selam, kpss puanım 70,94 lisede raylı sistemler elektrik elektronik okudum ösym branş bazında 109.sıradasınız diyo, fakat raylı sistemler işletmeciliği ise 6. siradasiniz diyo eğer işletmede alim olursa gidebilme şansım varmi bide tcdd alım yaparmi bu sene

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