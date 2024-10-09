Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ekim 2024 11:30
Farklı ile atandıktan sonra aynı bankadan promosyon alınır mı?

merhaba . geldiğim ilde ziraatten alıyorduk maaşımızı geldiğim il de de ziraat bankasıyla anlaşmalı fakat ziraat bankası promosyonu vermiyor . bu olabilir mi acaba?


bahçesaray
Memur
09 Ekim 2024 11:33
devlet bankalarında bilgi havuzu var. gittiğiniz yerde de devlet bankası almışsa ,alamıyorsunuz.

hudddo
Aday Memur
09 Ekim 2024 11:34
promosyon sözleşmesinde böyle bir madde yoksa itiraz hakkımız doğar mı acaba?
bahçesaray, 3 saat önce
devlet bankalarında bilgi havuzu var. gittiğiniz yerde de devlet bankası almışsa ,alamıyorsunuz.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Ekim 2024 11:38

Havuzu falan boş verin. Önemli olan kurumun bankayla imzaladığı protokoldür. Protokolde yeni gelenler için düzenleme yapılmışsa ona göre işlem yapılmak zorundadır. Kurum da banka da protokol dışına çıkamaz.


elektronik-tek
Daire Başkanı
09 Ekim 2024 12:24
Ayrıldığınız kurumda promosyon ücretini iade ettiyseniz ve yeni kurumda yeni gelen personel için promosyon ödemesi kapsamında ödeme yapma şartı varsa alabilirsiniz. Banka ödemiyorum diyemez.

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Ekim 2024 14:09

Protokolde eski promosyonu iade etmişse diye bir şart yoksa neden iade etsin? Önemli olan protokolde ne yazdığıdır. Örneğin biz yıllardır her protokole "eskiden aldığıyla bizden alacağının karşılaştırılıp aradaki farkın ödenmesi" şeklinde madde koyuyoruz.

elektronik-tek, 2 saat önce
Ayrıldığınız kurumda promosyon ücretini iade ettiyseniz ve yeni kurumda yeni gelen personel için promosyon ödemesi kapsamında ödeme yapma şartı varsa alabilirsiniz. Banka ödemiyorum diyemez.
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