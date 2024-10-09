Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ekim 2024 11:46
İstifa

memurlarda istifa hakkı kaç defadır 2 defa istifa edip 3.defa kamuya atanmak mümkün müdür? (sözleşmeli,aday,asil) için durumlarda farklılık var mıdır?


Kagiş
Müsteşar
09 Ekim 2024 12:31

Dönüşler bitti gibi artık! Hele ki öğretmenlikte bu iş yaş!! Kadrolu alım yok, yeni alınanlar sözleşmeli başlıyorlar! Kadroluysan istifa ettiğinde seni aynı pozisyondaki göreve yeniden atarlar mı büyük soru işareti!?? Kaldı ki çoğu yer norm kadro ve depo öğretmenlerle dolu. Zannetmiyorum!!!

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