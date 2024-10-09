KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ekim 2024 11:47
istifa
memurlarda istifa hakkı kaç defadır 2 defa istifa edip 3.defa kamuya atanmak mümkün müdür? (sözleşmeli,aday,asil) için durumlarda farklılık var mıdır?

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2025 öğretmen atamaları

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