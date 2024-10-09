Orta Asya değil Türkistan

MEB, müfredatta köklü bir değişiklik yaptı. Tarih dersinde de 'Türkistan' kavramı kullanılmaya başlandı.
Prof Dr. Ahmet Taşağıl, Orta Asya kavramının Türkistan yerine kullanılmaya başlanmasının Rus istilası sonucunda olduğunu anlattı:
"Türklerin yurdu anlamına gelen Türkistan sözü tarihin en erken devirlerinden itibaren kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın 2. yarısında tamamlanan Rus istilası sonucu Orta Asya(Sredney Azii, Central Asia, L?asie Central) kavramı Türkistan adı yerine konuldu ve yaygınlaştı.
Türkistan adını ilk defa eski İranlıların, daha sonra Arapların Orta Asya?da Türkler?in yaşadığı bölgeleri tanımlamak için kullandıkları biliniyor. 15. yüzyılda kaleme alınan Timur seferleriyle ilgili eserlerde Türkistan, Mâverâünnehir dışında yaşayan Türklerin ülkelerini gösteriyordu. Bununla beraber Hazar denizinin kuzeyindeki alanlara İbn Fadlân?ın Seyahatnâme?sinde Bilâdü?t-Türk, Ahmed Tûsî ve diğer Farsça eser yazanlar ise Türkistan demişlerdir. Bazı Batı kaynaklarında 580?lere doğru Orta Asya için Turkhia (Türkiye) adı yer alıyor.
MEB, müfredatta köklü bir değişiklik yaptı. Tarih dersinde de 'Türkistan' kavramı kullanılmaya başlandı.
Prof Dr. Ahmet Taşağıl, Orta Asya kavramının Türkistan yerine kullanılmaya başlanmasının Rus istilası sonucunda olduğunu anlattı:
"Türklerin yurdu anlamına gelen Türkistan sözü tarihin en erken devirlerinden itibaren kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın 2. yarısında tamamlanan Rus istilası sonucu Orta Asya(Sredney Azii, Central Asia, L?asie Central) kavramı Türkistan adı yerine konuldu ve yaygınlaştı.
Türkistan adını ilk defa eski İranlıların, daha sonra Arapların Orta Asya?da Türkler?in yaşadığı bölgeleri tanımlamak için kullandıkları biliniyor. 15. yüzyılda kaleme alınan Timur seferleriyle ilgili eserlerde Türkistan, Mâverâünnehir dışında yaşayan Türklerin ülkelerini gösteriyordu. Bununla beraber Hazar denizinin kuzeyindeki alanlara İbn Fadlân?ın Seyahatnâme?sinde Bilâdü?t-Türk, Ahmed Tûsî ve diğer Farsça eser yazanlar ise Türkistan demişlerdir. Bazı Batı kaynaklarında 580?lere doğru Orta Asya için Turkhia (Türkiye) adı yer alıyor.