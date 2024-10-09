Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Ekim 2024 12:56
Jandarma uzman çavuş

Ön Çapraz Bag Yırtıgı/Kopugu Uzman Çavuş Olmaya Engelmi Ameliyat Olunmadı Yönetmelikte Bir Bilgi Bulamamaktayım Bir Büyügüm Bilgi Verirse Sevinirim

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