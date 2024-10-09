Önlisans puanım ile Pomem başvurusu

KPSS puanının kazanmakla bir alakası yok. KPSS puanı sadece başvuru yapabilmen için konmuş bir kriterdir.
KPSS+parkur+mülâkat= 100 puan
Bu 100 puanın 50si mülakat geriye kalan 50'si KPSS+parkur puanından oluşuyor.
Yani KPSS'den 100 tam puan bile alsan mülâkatta elenme ihtimalin var. Çünkü toplam puanı 70in altında olan adaylar elenir.
Sınavları geçtin eğitime başladın diyelim. Hala elenme ihtimalin var. Sağlık taraması ve güvenlik soruşturması sonuçları eğitim devam ederken tamamlanıyor. Benim badim 4 ay eğitimden sonra sağlık nedeniyle elendi.
Eğitimi de bitirdin mesleğe başladın diyelim. Hala elenme ihtimalin var. İlk 1 sene aday memursun. Asaletin tasdik olana kadar disiplin cezası alırsan elenirsin.
KPSS puanının kazanmakla bir alakası yok. KPSS puanı sadece başvuru yapabilmen için konmuş bir kriterdir.
KPSS+parkur+mülâkat= 100 puan
Bu 100 puanın 50si mülakat geriye kalan 50'si KPSS+parkur puanından oluşuyor.
Yani KPSS'den 100 tam puan bile alsan mülâkatta elenme ihtimalin var. Çünkü toplam puanı 70in altında olan adaylar elenir.
Sınavları geçtin eğitime başladın diyelim. Hala elenme ihtimalin var. Sağlık taraması ve güvenlik soruşturması sonuçları eğitim devam ederken tamamlanıyor. Benim badim 4 ay eğitimden sonra sağlık nedeniyle elendi.
Eğitimi de bitirdin mesleğe başladın diyelim. Hala elenme ihtimalin var. İlk 1 sene aday memursun. Asaletin tasdik olana kadar disiplin cezası alırsan elenirsin.