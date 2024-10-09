KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


09 Ekim 2024 12:56
Önlisans puanım ile Pomem başvurusu

Arkadaşlar 75.15 KPSS Önlisans puanım var bu çok geriye atar mı kazanma ihtimalini?


Kırmızı Hap
Memur
09 Ekim 2024 13:32

KPSS puanının kazanmakla bir alakası yok. KPSS puanı sadece başvuru yapabilmen için konmuş bir kriterdir.

KPSS+parkur+mülâkat= 100 puan

Bu 100 puanın 50si mülakat geriye kalan 50'si KPSS+parkur puanından oluşuyor.

Yani KPSS'den 100 tam puan bile alsan mülâkatta elenme ihtimalin var. Çünkü toplam puanı 70in altında olan adaylar elenir.

Sınavları geçtin eğitime başladın diyelim. Hala elenme ihtimalin var. Sağlık taraması ve güvenlik soruşturması sonuçları eğitim devam ederken tamamlanıyor. Benim badim 4 ay eğitimden sonra sağlık nedeniyle elendi.

Eğitimi de bitirdin mesleğe başladın diyelim. Hala elenme ihtimalin var. İlk 1 sene aday memursun. Asaletin tasdik olana kadar disiplin cezası alırsan elenirsin.


Soruuuu
Aday Memur
09 Ekim 2024 14:09

Sağlıkta neden elendi?

Kırmızı Hap, 2 gün önce

KPSS puanının kazanmakla bir alakası yok. KPSS puanı sadece başvuru yapabilmen için konmuş bir kriterdir.

KPSS+parkur+mülâkat= 100 puan

Bu 100 puanın 50si mülakat geriye kalan 50'si KPSS+parkur puanından oluşuyor.

Yani KPSS'den 100 tam puan bile alsan mülâkatta elenme ihtimalin var. Çünkü toplam puanı 70in altında olan adaylar elenir.

Sınavları geçtin eğitime başladın diyelim. Hala elenme ihtimalin var. Sağlık taraması ve güvenlik soruşturması sonuçları eğitim devam ederken tamamlanıyor. Benim badim 4 ay eğitimden sonra sağlık nedeniyle elendi.

Eğitimi de bitirdin mesleğe başladın diyelim. Hala elenme ihtimalin var. İlk 1 sene aday memursun. Asaletin tasdik olana kadar disiplin cezası alırsan elenirsin.


zaMqi
Memur
09 Ekim 2024 16:00

KPSS puanın başvuruda çağrılmanı sağladığı süreçte kaç olduğu önemli değil. Sadece %25 oranında etkiliyor ve sözlü mülakat daha da çok etkiliyor. KPSS puanı ve parkur puanı düşük olup asil olan, KPSS puanı ortalamaya göre kat kat daha yüksek ve parkurdan tam puan almasına rağmen yedekte kalıp çağrılmayan bir sürü insan var. 75 Önlisans KPSS puanı Önsağlık ve Parkur aşamasına çağrılman için yettiği süreçte okulu kazanıp kazanmanı çok ciddi ölçüde etkileyecek bir faktör değil.

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