Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Ekim 2024 12:58
Kültür ve Turizm bak. Yeni atanan memur

Selamlar kültür ve Turizm başkanlığına yeni atanan memurun şartları nasıldır acaba ilk maaş çift mi, yemek, yol vb.

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