Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ekim 2024 13:39
Doğum izni sonrası başlamayanlar ne yapıyor??

Doğum izni bittikten sonra ücretsiz izne ayrılmadığı halde okula gitmeyen çocuğu 6.-7. Aya getiren kadın öğretmenlerimiz Allah rızası için bunu nasıl yapıyorsunuz anlatın. Parayla rapor mu alıyorsunuz, heyet raporu mu alıyorsunuz ki heyet raporu almak çok zor bir şey. :( öyle çok görüyorum ki izni bitip birkaç ay daha göreve başlamayan. Devlet sırrı gibi bir şey de demeyip göz kaçırıyorlar. Lütfen biri söylesin. Yetmiyor işte analık izni yetmiyor. Bebek 2-3 aylıkken bırakılmıyor !


bahçesaray
Memur
09 Ekim 2024 13:48
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bahçesaray
Memur
09 Ekim 2024 13:49
rapordan şüpheniz varsa hakem hastaneye gönderirsiniz

ByCenk
Memur
09 Ekim 2024 14:10

Bulunduğumuz şehirde kimsemiz yok. Gelmelerini de beklemiyoruz. 2 aylık izin kesinlikle yetmiyor. Eşim ücretsiz izin aldı.


aydın.d
Aday Memur
09 Ekim 2024 14:22

Benim de ücretsiz izin almaktan başka şansım yok. Etrafımda ücretsiz izin almadan kalan aylarını kapatanları görüp duyuyorum kimse de nasıl yaptığını söylemiyor.

ByCenk, 42 dk. önce

Bulunduğumuz şehirde kimsemiz yok. Gelmelerini de beklemiyoruz. 2 aylık izin kesinlikle yetmiyor. Eşim ücretsiz izin aldı.

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