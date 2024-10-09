KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ekim 2024 13:42
Öğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?

Mecliste an itibariyle Ömk kanun teklifleri tek tek kabul alıyor. Acaba kurulacak akademi hangi kpss yıllarını kapsayacak? Bu konuyla alakalı bir bilgisi olan var mı?

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