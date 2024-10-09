Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Ekim 2024 13:57
2024/2 Hareket Memuru
Önümüzdeki atamada hareket memuru ve Tren Teşkil Memuru alımı var mı bilgisi olan var mı ?

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