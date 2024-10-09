Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
09 Ekim 2024 14:01
sağlık hizmetleri öğretmenliği

3+1 sözleşmeli hemşireyim. sb dan meb e geçmemde bir sorun olur mu? istifa edip belli süre bekleme gibi bir şartı var mı?

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