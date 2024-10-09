Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ekim 2024 14:10
Programcılık Kadrosu Sınavı YÖK

Arkadaşlar nasıl çalışacağız bu sınava hiç çalışacak bir yer yok bilenler yardım ederse sevinirim

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