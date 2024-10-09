KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ekim 2024 14:14
iibf m7 siralama 923 puan 86.7

Arkadaşlar merhaba. M7 sıralamam 923 puanım ise 86.7 sizce merkezi atamalarda atanır mıyım herhangi bir yere? Benzer soruları olan arkadaşlar bu post altında birbirimize yardımcı olalım.

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