Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ekim 2024 14:18
Durdurulmuş İcra Takibinde Banka Kredi Verir mi?

Bir eşya firması geç ödeme yüzünden 6 ay önce icraya vermişti. Yüksek faiz sebepli itiraz etmiştik. Takip durduruldu. 5 aydır gelişme yok. UYAP'ta Açık (Durdurulmuş : Takibe İtiraz) yazıyor.

Bu durum bankaların kredi vermesine engel mi?


JAKAMEN_
Aday Memur
09 Ekim 2024 14:24

Engel değil kredi puanı ve Bddk ile ilgşsi olmayan şeyler krediyi etkilemez

Toplam 1 mesaj

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