Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Ekim 2024 14:19
Öğretmenlik Meslek Kanunun Avantajı?

Bu kanunda düzgün bir şey var mı? Ben rastlayamadım da. Beni aydınatırsanız sevinirim.

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