Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ekim 2024 14:53
yolluk harcırah
arkadaşlar merhaba tayin ile bulunduğum ile geldim 2 hafta oldu yolluk ücretim yatmadı eskiden 1 haftada yatardı süreç ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı

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