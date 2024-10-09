yolluk harcırah

arkadaşlar merhaba tayin ile bulunduğum ile geldim 2 hafta oldu yolluk ücretim yatmadı eskiden 1 haftada yatardı süreç ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı

arkadaşlar merhaba tayin ile bulunduğum ile geldim 2 hafta oldu yolluk ücretim yatmadı eskiden 1 haftada yatardı süreç ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı