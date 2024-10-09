KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ekim 2024 15:30
iibf ye 2500 kadro

Merhaba arkadaşlar bir soylentiye göre Aralık atamasında iibf ye 2500 kadro ayrıldığı söyleniyor doğruluk payı nedir


selnnnn1
Aday Memur
09 Ekim 2024 16:51
öyle bir şey olması için bi bakanlığın kadrolarını iibfye vermesi gerekiyor bu tasarruf tedbirlerinde sanmıyorum keşke olsa

banty
Aday Memur
09 Ekim 2024 17:01

yalan


Volkan5225
Aday Memur
09 Ekim 2024 17:31

2020 senesindede tasarruf tedbirleri resmi gazetede yayinlandi tasarruf falan görmedik 2020 senesinde 2000 e yakın iibf aldı 2022 de 5000 e yakın iibf aldı bilmiyorum artık bu sene nolur maliyede görev yapan arkadaşım tasarruf tedbirleri ocakta yasalasacagindan bakanlık yazi göndermiş alabildiginiz kadar alın demiş birde bu söylenti var bakalim ilk atamada iibf kac kadro verilecek

selnnnn1, 2 saat önce
öyle bir şey olması için bi bakanlığın kadrolarını iibfye vermesi gerekiyor bu tasarruf tedbirlerinde sanmıyorum keşke olsa

selnnnn1
Aday Memur
09 Ekim 2024 17:36
hocam tasarruf tedbirleri yürürlüğe girdi maalesef ocak falan hikaye
Volkan5225, 54 dk. önce

2020 senesindede tasarruf tedbirleri resmi gazetede yayinlandi tasarruf falan görmedik 2020 senesinde 2000 e yakın iibf aldı 2022 de 5000 e yakın iibf aldı bilmiyorum artık bu sene nolur maliyede görev yapan arkadaşım tasarruf tedbirleri ocakta yasalasacagindan bakanlık yazi göndermiş alabildiginiz kadar alın demiş birde bu söylenti var bakalim ilk atamada iibf kac kadro verilecek


Volkan5225
Aday Memur
09 Ekim 2024 17:47

Anlamadığım konu şu devlet 2020 de resmi gazetede tasarruf tedbirleri adı altında ilan yaptı 2020 de seçim yoktu bise yoktu neden dibine kadar memur aldı 2022 de zaten istisna almadığı kadar aldı da kendisiyle çelişiyor devlet tasarruf diyor ben hala Avrupai makam araçları görüyorum belediye başkanlarının kaymakamlarin altında bu ne perhiz bu ne lahana turşusu tasarruf ne demek ben onu anlamıyorum tasarruf diyor savuruyor kaynakları tasarruf demiyor memur almıyor örnek 2014 2018 yılları adalet bakanlığı 23000 memur alacak nerede tasarruf abi aklimizlami dalga geçiliyor bana mantıklı izah yapın şu konuyu tasarrufdan farklı şey mi algılamamiz lazim

selnnnn1, 2 saat önce
öyle bir şey olması için bi bakanlığın kadrolarını iibfye vermesi gerekiyor bu tasarruf tedbirlerinde sanmıyorum keşke olsa

sertaç96
Aday Memur
09 Ekim 2024 18:11

iibf + hukuk olmalı bence bu kadrolar.


Rüstem iibf
Aday Memur
09 Ekim 2024 18:12

4001 olsun iibf kadroları yüksek puanlıların açıkta kalması haksızlık


melih blue
Aday Memur
09 Ekim 2024 18:14

ben de iibfliyim ama bu kadrolar 4001 veya hukuk da dahil edilerek yapılmalı


selnnnn1
Aday Memur
09 Ekim 2024 18:22
tamam akıl hastası.
sertaç96, 14 dk. önce

iibf + hukuk olmalı bence bu kadrolar.

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