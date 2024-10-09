Mazeret veya isteğe bağlı tayin talebi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
İnfaz ve Koruma Memurlarının sivil memurlara bakış açısı...Eş durumu tayiniCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkı2023 te Sözleşmeliden Kadroya Geçenler ilave 1 derece kademe için ne yapmalıyız.Bedelli Askerlik ikm'nin kurum içinde görevlendirilme mantığıKurumlar arası geçişİcra katipliğinden kültür bakanlığına geçişAdli Polis CTE Kar payı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
zam Toto ÖMK neden hep öğretmen aleyhine?Tüik:49.38 İto:59.18 Enag:88.63Enflasyona Göre Ocak Zam OranımızSizce Ocak Ayında Memur Maaşı Nasıl Güncellenir?Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarYoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu!(memursen-kamusen suspus!)+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu