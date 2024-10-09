Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ekim 2024 16:23
Polis memuru Gih'e tabi olabilir mi ?

Herkese merhaba karı koca polis memuru yken eşlerden biri gihe geçip farklı ile ataması olursa Polis Memuru olan eş ona tabi olup atandığı ile gidebilir mi ? Teşekkürler


hasbel155
Aday Memur
10 Ekim 2024 01:26

..


erlic
Aday Memur
10 Ekim 2024 10:36
gih polise tabi
Toplam 2 mesaj

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