Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ekim 2024 16:23
Polis Memuru GİH olmuş polise tabi olabilir mi ?

Herkese merhaba karı koca polis memuru yken eşlerden biri gihe geçip farklı ile ataması olursa Polis Memuru olan eş ona tabi olup atandığı ile gidebilir mi ? Teşekkürler

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