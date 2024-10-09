Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ekim 2024 16:23
Llojman Hizmet Puanı
İyi günler devrelerim, şeflerim. 1 yıl için lojman hizmet puanı kaç veriyor bilgisi olan var mı teşekkür ederim

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