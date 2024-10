Lojman puanlaması nasıl yapılıyor

meslekteki her yıl için 5 puan. ayrıca kaç yıldır lojmanda oturmuyorsanız bekleme puanı her yıl için extra 1 puan. çalışmayan eş 6 puan. her çocuk için 3 puan. aynı ilde aile bireylerine ait konut varsa -15 puan. başka ilde konutunuz varsa -10 puan. emin değilim ama daha önce lojmanda oturduysanız her yıl için -1 puan düşülüyor sanırım. engelli,gazi,şehit yakını onlarda ayrıca hesaplama var. kaba taslak bu şekilde hesaplayabilirsiniz

