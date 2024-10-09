Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Ekim 2024 16:23
Lojman puanlaması nasıl yapılıyor

İyi günler devrelerim, şeflerim. 1 yıl için lojman hizmet puanı kaç veriyor bilgisi olan var mı teşekkür ederim


genelhizmet35
Memur
09 Ekim 2024 19:57
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MeyM
Memur
09 Ekim 2024 20:32
meslekteki her yıl için 5 puan. ayrıca kaç yıldır lojmanda oturmuyorsanız bekleme puanı her yıl için extra 1 puan. çalışmayan eş 6 puan. her çocuk için 3 puan. aynı ilde aile bireylerine ait konut varsa -15 puan. başka ilde konutunuz varsa -10 puan. emin değilim ama daha önce lojmanda oturduysanız her yıl için -1 puan düşülüyor sanırım. engelli,gazi,şehit yakını onlarda ayrıca hesaplama var. kaba taslak bu şekilde hesaplayabilirsiniz

Nusret3465
Aday Memur
11 Ekim 2024 09:24
lojmana başvurudan sonra sırası gelene mi çıkıyor yoksa Haziran ayında toplu bir şekilde mi çıkıyor
Toplam 3 mesaj

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