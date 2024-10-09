Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ekim 2024 16:37
kadro derece

2022 kasım ayında sözleşmeliden kadroya geçiş yaptım 5/3 olarak derecem geldi fakat o günden beri hiç değişmedi 2 senedir 2 yan almam lazım ve 4 e düşünce maaş farkı oluyor aynı durumda olan var mı bırde bu yanlar gelince geriye dönük farkı alabilecek miyim

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