sürekli görevlendirme yapılması

merhabalar, üniversitede hizmetli personelim. bana sürekli görevlendirme yapılıyor ve birim değiştirmek zorunda kalıyorum. şuan 3. görevlendirme yapıldı. Bu durum canımı çok sıkıyor. Personel alımları da yapılıyor. Alımlar bittikten sonra beni kadromun bulundu birime yerleştirmeleri için nasıl bir yol izlemem gerekir. Herkes kadrosunun bağlı bulunduğu birimde görev yaparken ben sürekli yer değiştiriyorum.

merhabalar, üniversitede hizmetli personelim. bana sürekli görevlendirme yapılıyor ve birim değiştirmek zorunda kalıyorum. şuan 3. görevlendirme yapıldı. Bu durum canımı çok sıkıyor. Personel alımları da yapılıyor. Alımlar bittikten sonra beni kadromun bulundu birime yerleştirmeleri için nasıl bir yol izlemem gerekir. Herkes kadrosunun bağlı bulunduğu birimde görev yaparken ben sürekli yer değiştiriyorum.