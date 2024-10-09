Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ekim 2024 17:40
İKM icra??

Arkadaşlar çeşitli nedenlerden ötürü icraya düştüm borçları çeviremiyorum icralar 4 tane personelden disiplin soruşturması falan dediler keyfi yere ödemiyorum sanki bunun bana olumsuz bir yansıması olur mu canım sıkıldı ciddi manada?

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